У чорній сукні із золотими квітами: Зара Тіндалл із чоловіком Майком сходила на прем'єру фільму

Зара та Майк Тіндалли з'явилися на світському заході в Лондоні.

Подружжя відвідало спеціальний показ фільму "Федерер: Дванадцять останніх днів" у кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер у Лондоні. Документальний фільм розповідає про останні дні видатної тенісної кар'єри Федерера.

43-річна Зара приїхала на показ у чорній сукні-міді із золотою квітковою вишивкою паєтками спереду від Rebecca Vallance, доповнивши вбрання чорними туфлями із замші від улюбленого бренду Меган Маркл Aquazzura та золотим клатчем Strathberry.

Зара зробила насичений вечірній макіяж очей з блискучими тінями, рожевим блиском підкреслила губи і одягла золоті сережки висячки. Її волосся було розпущене і акуратно укладене.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Майк був у чорному піджаку, світлих штанях, білій сорочці та з краваткою, а взутий у чорні замшеві туфлі.

Раніше, нагадаємо, Зара Тіндалл у компанії чоловіка приїжджала на прем'єру фільму "Шість націй: Повний контакт" у Frameless у британській столиці. Того дня пара також мала дуже стильний вигляд і одяглася практично в унісон.

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