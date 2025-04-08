У чорній сукні із золотим якорем: стильна Бріжит Макрон сходила на виставку

Бріжит Макрон / © Getty Images

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Бріжит Макрон відвідала виставку «Чи пам’ятаєш, вони не можуть скасувати весну — Девід Гокні 25», яка триває у фонді Louis Vuitton у Парижі. Там перша леді сфотографувалася разом із французьким бізнесменом-мільярдером, засновником LVMH — Бернаром Арно та його дружиною — піаністкою Елен Арно.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит для культурного виходу обрала закриту чорну сукню довжини міді А-силуету з довгими рукавами і високим розрізом, через який було видно білу вставку. Зверху розріз був прикрашений декором у вигляді золотого якоря із діамантами.

Дружина президента зробила об’ємне укладання, улюблений макіяж смокі-айс і французький манікюр. Вона прикрасила вуха лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — браслетом і каблучкою з камінням.

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Нагадаємо, Бріжит Макрон відвідала собор Паризької Богоматері в елегантному блакитному пальті, білій сорочці і чорних вкорочених штанях.