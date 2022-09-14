У чорній сукні, капелюсі і перлинному намисті-чокері: королева Камілла у Вестмінстер-голі

Сьогодні, 14 вересня, відбулася остання і найсумніша подорож королеви Єлизавети II з Букінгемського палацу до Вестмінстер-голу, де її труна буде лежати чотири дні до похорону.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Король Чарльз III, його сини, принци Вільям і Гаррі, та інші члени королівської родини йшли за труною королеви.

Королева-консорт Камілла разом із принцесою Уельською приїхали до Вестмінстер-голу на автомобілі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

До Вестмінстер-голу королева зайшла разом із королем Чарльзом III.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла була у жалобному образі. На ній була сукня міді з рукавами три чверті, чорні туфлі, чорні колготи і елегантний капелюх. У руці вона тримала невелику чорну сумочку.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Свій аутфіт королева-консорт доповнила намистом-чокером із чотирьох ниток перлів, скріплених платиновим колом із розсипом дрібного каміння, а вуха – елегантними перлинними сережками. До вбрання вона прикріпила делікатну брошку.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На руках у Камілли була каблучка з великим діамантом, годинник із чорним ремінцем і улюблений браслет Van Cleef & Arpels, виконаний у формі чотирилистої конюшини із 18-каратним золотом та агатом.

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