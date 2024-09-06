У чорній сукні, капелюсі та перлах: королева Мері на пам'ятній службі з чоловіком

Король та королева Мері були присутні на параді на честь Дня прапора Данії.

Захід відбувся на Палацовій площі Крістіансборг у Копенгагені. Королева Мері з'явилася на параді в чорній сукні з крепу довжиною міді з квадратним декольте і рукавами середньої довжини від Jane Atelier, вона взула туфлі-слінгбеки на підборах Gianvito Rossi, а в руках тримала сумку теж пудрового кольору від Max Mara.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Королева також доповнила образ крислатим капелюхом, перлинним кольє та золотою підвіскою з ініціалом її чоловіка "F" від бренду Halberstadt, перлинними лаконічними сережками і таким самим браслетом на одному зап'ясті, доповнивши лук двома золотими браслетами на іншому.

Королева Мері / Фото: Getty Images

У Кастелеті в Копенгагені король і королева почали день із вшанування пам'яті полеглих солдатів, поклавши вінок до Монумента за міжнародні зусилля Данії після 1948 року. Пізніше церква Голмена стала місцем поминальної служби на честь датчан, які загинули на міжнародній службі.

"День прапора для послів Данії святкувався вперше 2009 року, і мета цього дня — вшанувати пам'ять людей та їхні професійні зусилля, яких вони доклали у низці конфліктних зон світу", — написали в Instagram королівської родини та поділилися серією фото та відео.

Декількома днями раніше королева Мері у мереживній сукні та сатинових човниках відвідала церемонію.

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