У чорній сукні, кейпі та з сумкою улюбленого бренду Єлизавети II: королева Камілла в парламенті Шотландії

У нового короля Чарльза III і королеви-консорт Камілли сьогодні, як ніколи багато королівських обов'язків.

Вчора в Шотландії Їхні королівські Величності були присутні в парламенті, куди прибули для того, щоб прийняти вираження співчуття у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III відвідує Шотландію вперше після сходження на престол після смерті своєї матері королеви Єлизавети II, яка померла у замку Балморал 8 вересня 2022 року.

Чарльза і Каміллу зустрічав натовп людей, коли вони залишали будинок шотландського парламенту. 75-річна королева Камілла була у чорній сукні та кейп-накидці, а взута у чорні туфлі-човники на невисоких підборах. У руках королева-консорт тримала маленький чорний клатч від бренду Launer – улюбленого бренду сумок королеви Єлизавети ІІ.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також у Камілли було бездоганне укладання, легкий макіяж на обличчі та перлинні прикраси. Королева Камілла мала дуже гідний вигляд і видно, що вона наслідуватиме приклад Єлизавети II. Можливо, ми бачитимемо її частіше і з сумками від Launer, а також в прикрасах з королівської скарбниці, адже, кажуть, у Камілли тепер буде туди доступ набагато ширший, ніж був раніше.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Цього дня король Чарльз III був у шотландському кілті. Цього ж дня, нагадаємо, у Шотландії прощалися з королевою Єлизаветою II і члени королівської сім'ї були присутні на службі у соборі Святого Джайлса.

Прощання з королевою Єлизаветою II у соборі Святого Джайлса, у Шотландії / Фото: Associated Press

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