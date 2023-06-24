У чорній сукні-комбінації: елегантна королева Летиція на заході у Мадриді

Королева Іспанії Летиція відвідала конкурс наукових монологів Solo De Ciencia ("Лише наука"), організований Іспанським фондом науки та технологій. У цьому заході взяли участь 8 фіналістів, відбувався він у Мадриді.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність з'явилася на публіці в елегантному та досить лаконічному вбранні — чорній шовковій сукні від бренду & Other Stories, яку раніше вже носила. Сукню королева поєднала з невеликою сумкою від Tod's та стильними слінгбеками від культового взуттєвого бренду Manolo Blahnik.

50-річна жінка мала в цьому вбранні чудовий вигля, доповнивши його лише сережками-кільцями та стильним макіяжем.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

А ось завдяки відкритим плечам у сукні, Летиція знову продемонструвала свою гарну фізичну форму та підкачані руки.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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