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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1 хв

У чорній сукні-міді та слінгбеках: королева Летиція з чоловіком-королем відвідала прийом у палаці

Королева Летиція та король Філії провели захід у Королівському палаці в Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція дали офіційний обід на честь премії «Мігель де Сервантес». На ньому монарша пара з’явилася в тих самих аутфітах, в яких ми бачили їх під час візиту в апостольську нунціатуру в Мадриді, де пара вшанувала пам’ять Папи Римського Франциска, який помер.

Нагадаємо, разом із королем та королевою вшанувати пам’ять Папи приїхала і мама Філіпа VI — королева Софія. Вона одяглася в елегантний чорний штанний костюм.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Швидше за все, король Філіп VI і королева Летиція будуть присутні на похороні Папи в суботу, 26 квітня. Раніше, нагадаємо, Букінгемський палац заявив, що представлятиме корону і короля Чарльза поїде принц Уельський Вільям.

Король Філіп VI, королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

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