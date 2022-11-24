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У чорній сукні-міді та з яскравою сумкою: принцеса Марія-Олімпія на вечірці в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У чорній сукні-міді та з яскравою сумкою: принцеса Марія-Олімпія на вечірці в Лондоні

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала вчора вечірку бренду Miu Miu Holiday у Quo Vadis, яка відбулася у Лондоні.

Якщо минулого минулого вихід 24-річна королівська особа з'явилася в білій сукні на тонких бретельках і з пір'ям на подолі від бренду Miu Miu. То цього разу чорна сукня-міді від цього ж бренду, що переливалася блискітками на тонких бретельках і з круглим вирізом на декольте.

У руках у принцеси була маленька червона сумка на короткій ручці теж від бренду Miu Miu, а взута була в туфлі з круглими шкарпетками на підборах.

Марія-Олімпія зробила укладання, вечірній макіяж, акцентувавши увагу на очах і трохи підкреслила губи, а також зробила макіяж світлим лаком.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса відвідувала вечірку британської моделі Кейт Мосс. На паті принцеса сяяла у квітковій сукні від Richard Quinn з рукавичками з латексу та пір'ям на декольте. До вбрання Марія-Олімпія підібрала чорні колготи та шкіряні чорні босоніжки на високих підборах.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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