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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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244
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1 хв

У чорній сукні-пальті і з гламурним клатчем: Карла Бруні з Ніколя Саркозі відвідала похорон у Парижі

Колишня перша леді Франції обрала для жалобної церемонії елегантний і стриманий образ у чорному кольорі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ніколя Саркозі і Карла Бруні

Ніколя Саркозі і Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні разом із чоловіком, колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі, відвідала похорон директорки зі зв’язків із громадськістю Модного дому Dior Матильди Фав’є. Прощання відбулося у церкві Сен-Сюльпіс у Парижі.

Для жалобної церемонії Бруні обрала чорну двобортну сукню-пальто довжини міді. Вбрання мало приталений силует, структуровані плечі, широкі асиметричні лацкани, два ряди ґудзиків і накладні кишені з клапанами.

Ніколя Саркозі і Карла Бруні / © Getty Images

Ніколя Саркозі і Карла Бруні / © Getty Images

Образ вона доповнила чорними замшевими туфлями на невисоких підборах й гламурним клатчем, інкрустованим стразами. На обличчі у Бруні були великі чорні сонцезахисні окуляри.

Карла зробила укладання з м’якими локонами і макіяж у природних відтінках.

Ніколя Саркозі був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та краватку в тон. Подружжя трималося за руки, виходячи з церкви.

Нагадаємо, Карла Бруні у прозорій мінісукні з мереживом викликала фурор у Парижі.

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