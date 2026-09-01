У чорній сукні-пальті і з гламурним клатчем: Карла Бруні з Ніколя Саркозі відвідала похорон у Парижі

Ніколя Саркозі і Карла Бруні / © Getty Images

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Карла Бруні разом із чоловіком, колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі, відвідала похорон директорки зі зв’язків із громадськістю Модного дому Dior Матильди Фав’є. Прощання відбулося у церкві Сен-Сюльпіс у Парижі.

Для жалобної церемонії Бруні обрала чорну двобортну сукню-пальто довжини міді. Вбрання мало приталений силует, структуровані плечі, широкі асиметричні лацкани, два ряди ґудзиків і накладні кишені з клапанами.

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Ніколя Саркозі і Карла Бруні / © Getty Images

Образ вона доповнила чорними замшевими туфлями на невисоких підборах й гламурним клатчем, інкрустованим стразами. На обличчі у Бруні були великі чорні сонцезахисні окуляри.

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Карла зробила укладання з м’якими локонами і макіяж у природних відтінках.

Ніколя Саркозі був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та краватку в тон. Подружжя трималося за руки, виходячи з церкви.

Нагадаємо, Карла Бруні у прозорій мінісукні з мереживом викликала фурор у Парижі.

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