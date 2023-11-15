У чорній сукні, прикрашеній перлами: стильна Зара Тіндалл на фешнзаході

Зара приїхала на захід у чорній сукні з короткими рукавами, яка була розшита перлами на круглій горловині та під грудьми від Rebecca Vallance та туфлях-човниках з відкритими п'ятами Aquazzura.

Зара зібрала волосся в низький пучок, у макіяжі підкреслила очі і трохи нанесла рожевого блиску на губи, одягла перлинні сережки-висячки і кілька каблучок виблискувало на її пальці. Манікюр Тіндал вирішила не робити.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Ребека Валланс — австралійська дизайнерка, яка запустила свій бренд 2011 року, коли жила в Лондоні. Свою першу колекцію вона показала в Парижі та продала її Гарві Ніколсу в Ер-Ріяді та Кувейті. Вона швидко стала провідним модним брендом, відомим своєю унікальною привабливістю та сучасним дизайном.

До речі, Зара має чудовий вигляд у цій сукні. Раніше ми повідомляли, що дочка принцеси Анни відмовилася від певних продуктів після вагітностей.

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