У чорній сукні, рукавичках та з білою накидкою: Сара Йоркська на галавечорі в Каннах

Сара відвідала галавечір "Knights Of Charity Gala" на Французькій Рів'єрі, де як лот представила можливість відвідати разом з нею одну з її благодійних поїздок або побувати в їхньому з принцом Ендрю будинку Royal Lodge у Віндзорі, де раніше жила королева Єлизавета II.

"Я пропоную вам унікальний досвід зі мною, куди б ви не вирушили, чи то Самоа, чи ви поїдете зі мною в одну з моїх благодійних пригод, або це може бути в Лондоні або в Королівській лоджі", — сказала вона гостям, щоб мотивувати їх пожертвувати гроші (метою було зібрати 100 000 євро).

Герцогиня Йоркська / Фото: Getty Images

64-річна герцогиня з'явилася на публіці в чорно-білій максісукні Safiyaa з високими рукавичками та кейпнакидкою, а в руці вона тримала маленьку чорну сумку від Ethan K. Вона розпустила своє пекуче руде волосся, накрутивши його легкими хвилями, одягла сережки-висючки і зробила макіяж блискучими бронзовими тінями. Сара обрала такий лук, щоб віддати шану фільму Альфреда Хічкока 1955 року "Впіймати злодія", в якому знімалися Кері Грант та Грейс Келлі. Знімання проходили у замку, де відбувся галавечір у партнерстві з Ulyssia.

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

"Мені подобається тема, чи знаєте, Одрі Гепберн та Грейс Келлі. І я можу носити рукавички. Ні, мені в них не спекотно, я їх люблю. Я думаю, що досить приємно продовжувати в тому ж дусі. Мені просто подобається носити рукавички" — сказала герцогиня, цитує її Daily Mail.

Нагадаємо, король Чарльз давно хоче виселити свого брата принца Ендрю з маєтку Royal Lodge та здати його в оренду.

Зазначимо, вчора, 23 липня, Сара та Ендрю відсвяткували б 38-ту річницю від дня свого весілля, якби не розлучилися 1996 року. Яким було їхнє весілля та знаменитий реверанс Сари королеві Єлизаветі II ми розповідали.

Міс Сара Фергюсон робить реверанс перед королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, де вона виходила заміж за принца Ендрю 1986 року / Фото: Getty Images

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