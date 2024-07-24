У чорній сукні, рукавичках та з білою накидкою: Сара Йоркська на галавечорі в Каннах

Герцогиня Йоркська відвідала благодійний захід у Каннах.
Сара відвідала галавечір "Knights Of Charity Gala" на Французькій Рів'єрі, де як лот представила можливість відвідати разом з нею одну з її благодійних поїздок або побувати в їхньому з принцом Ендрю будинку Royal Lodge у Віндзорі, де раніше жила королева Єлизавета II.
"Я пропоную вам унікальний досвід зі мною, куди б ви не вирушили, чи то Самоа, чи ви поїдете зі мною в одну з моїх благодійних пригод, або це може бути в Лондоні або в Королівській лоджі", — сказала вона гостям, щоб мотивувати їх пожертвувати гроші (метою було зібрати 100 000 євро).
64-річна герцогиня з'явилася на публіці в чорно-білій максісукні Safiyaa з високими рукавичками та кейпнакидкою, а в руці вона тримала маленьку чорну сумку від Ethan K. Вона розпустила своє пекуче руде волосся, накрутивши його легкими хвилями, одягла сережки-висючки і зробила макіяж блискучими бронзовими тінями. Сара обрала такий лук, щоб віддати шану фільму Альфреда Хічкока 1955 року "Впіймати злодія", в якому знімалися Кері Грант та Грейс Келлі. Знімання проходили у замку, де відбувся галавечір у партнерстві з Ulyssia.
"Мені подобається тема, чи знаєте, Одрі Гепберн та Грейс Келлі. І я можу носити рукавички. Ні, мені в них не спекотно, я їх люблю. Я думаю, що досить приємно продовжувати в тому ж дусі. Мені просто подобається носити рукавички" — сказала герцогиня, цитує її Daily Mail.
Нагадаємо, король Чарльз давно хоче виселити свого брата принца Ендрю з маєтку Royal Lodge та здати його в оренду.
Зазначимо, вчора, 23 липня, Сара та Ендрю відсвяткували б 38-ту річницю від дня свого весілля, якби не розлучилися 1996 року. Яким було їхнє весілля та знаменитий реверанс Сари королеві Єлизаветі II ми розповідали.
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