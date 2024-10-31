Принцеса Беатріс разом зі своєю сестрою принцесою Євгенією здійснила поїздку до Саудівської Аравії.
Беатріс відвідала конференцію FII. Future Investment Initiative (FII) — це глобальна платформа, яка поєднує "лідерів, візіонерів та новаторів з усього світу для вивчення майбутнього глобальних інвестицій", йдеться на її вебсайті.
Фото Беатріс у Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, зробила кореспондентка Al-Monitor та опублікувала у соціальних мережах.
"Принцеса Беатріс була помічена на #FII2024. Разом зі своєю сестрою Євгенією Беатріс тепер регулярно відвідує саудівські економічні/інвестиційні конференції. Вона стала своєрідним культурним послом Великої Британії на Близькому Сході", — написала Дженніфер Гнана в X.
Princess Beatrice spotted at #FII2024. Протягом свого юриста Еуґенія, Beatrice є тепер регулярно на Saudi econ/investment conferences. Він стає культурою насолоджувача послуг для Великобританії в Середньому Заході pic.twitter.com/s6jfADbOyZ— Jennifer Gnana (@jcgnana) Жовтень 28, 2024
36-річна принцеса Йоркська, яка зараз вагітна другою дитиною, була у чорній сукні довжиною міді та у чорних балетках. У неї було розпущене волосся. Її сестра Євгенія у кадр не потрапила.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, який образ принцеса Беатріс обрала для візиту на вечірку до Нікі Гілтон.
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