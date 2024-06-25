У чорній сукні та босоніжках на шпильках: принцеса Марія-Олімпія на світській тусовці

Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала модний івент у Парижі.
Дівчина приїхала до столиці Франції, щоб відвідати традиційний захід Анни Вінтур – Vogue World.
27-річна Марія-Олімпія з'явилася на цій світській події у чорній короткій трикотажній сукні з широким поясом на талії на шнурівці, доповнивши образ чорними босоніжками на шпильках та прямокутним клатчем. З прикрас на принцесі були квіткові сережки у вухах, вона зробила легкий макіяж і волосся зібрала шпилькою ззаду.
На цьому ж заході з'явилася модель Джіджі Хадід, яка захопила публіку своєю мінісукнею з оголеними грудьми.
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