У чорній сукні та босоніжках на шпильках: принцеса Марія-Олімпія на світській тусовці

Дівчина приїхала до столиці Франції, щоб відвідати традиційний захід Анни Вінтур – Vogue World.

27-річна Марія-Олімпія з'явилася на цій світській події у чорній короткій трикотажній сукні з широким поясом на талії на шнурівці, доповнивши образ чорними босоніжками на шпильках та прямокутним клатчем. З прикрас на принцесі були квіткові сережки у вухах, вона зробила легкий макіяж і волосся зібрала шпилькою ззаду.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

На цьому ж заході з'явилася модель Джіджі Хадід, яка захопила публіку своєю мінісукнею з оголеними грудьми.

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