У чорній сукні та червоному шкіряному жакеті: красива королева Летиція відвідала форум у Мадриді

Королева Іспанії Летиція цього тижня дуже активно працювала.

Сьогодні Її Величність головувала на 11-му "Форумі проти раку" у Всесвітній день боротьби з раком у просторі COMO у Мадриді, Іспанія.

Летиція приїхала на зустріч у чорній сукні довжини до колін, яку доповнила темно-червоним шкіряним жакетом та червоним широким поясом підкреслила талію. Взута королева була в туфлі-човники в тон, а в руках несла невеликий клатч із замші та шкіри крокодила та із золотою фурнітурою.

Королева Летиція / Getty Images

Дружина короля Філіпа VI, як завжди, мала чудовий вигляд. Діловий аутфіт вона доповнила денним макіяжем, улюбленою каблучкою від Karen Hallam на пальці, а довге волосся розпустила.

Корольова Летиція / Getty Images

Минулого разу її Величність була присутня на зустрічі в ЮНІСЕФ у Мадриді, де з'явилася у твідовому жакеті з переробленої тканини від Hugo Boss, який вона вперше одягла 2018 року, зверху на ній було зимове чорне пальто, його вона поєднала з вузькими чорними штанами і туфлями-човниками на підборах.

Корольова Летиція / Getty Images

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