У чорній сукні та червоному шкіряному жакеті: красива королева Летиція відвідала форум у Мадриді

Королева Іспанії Летиція цього тижня дуже активно працювала.
Сьогодні Її Величність головувала на 11-му "Форумі проти раку" у Всесвітній день боротьби з раком у просторі COMO у Мадриді, Іспанія.
Летиція приїхала на зустріч у чорній сукні довжини до колін, яку доповнила темно-червоним шкіряним жакетом та червоним широким поясом підкреслила талію. Взута королева була в туфлі-човники в тон, а в руках несла невеликий клатч із замші та шкіри крокодила та із золотою фурнітурою.
Дружина короля Філіпа VI, як завжди, мала чудовий вигляд. Діловий аутфіт вона доповнила денним макіяжем, улюбленою каблучкою від Karen Hallam на пальці, а довге волосся розпустила.
Минулого разу її Величність була присутня на зустрічі в ЮНІСЕФ у Мадриді, де з'явилася у твідовому жакеті з переробленої тканини від Hugo Boss, який вона вперше одягла 2018 року, зверху на ній було зимове чорне пальто, його вона поєднала з вузькими чорними штанами і туфлями-човниками на підборах.
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