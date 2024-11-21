У чорній сукні та мантії: королева Камілла отримала нагороду з рук принцеси Анни

77-річна королева здобула почесний докторський ступінь з літератури від своєї невістки принцеси Анни в Лондонському університеті в середу, 20 листопада. Камілла стала однією з чотирьох, удостоєних цієї честі.

Почесні ступені присуджуються в рамках церемонії від 1908 року, і королева не перша королівська особа, яка отримала цю честь — король Георг V і королева Марія також отримали почесні докторські ступені свого часу, коли були принцом і принцесою Уельськими.

Королева Камілла та принцеса Анна / Фото: Associated Press

"Будучи сама затятою читачкою, королева дуже зацікавлена в тому, щоб підкреслити важливість грамотності, і вже давно підтримує грамотність у Великій Британії та у всій Співдружності", — йдеться у заяві палацу.

На церемонію Камілла приїхала у чорній сукні, поверх якої одягла церемоніальне вбрання. На шиї у неї сяяла улюблена підвіска Kiki McDonough, у вухах золоті сережки-висячки, Її Величність зробила макіяж і своє фірмове укладання.

Королева Камілла та принцеса Анна / Фото: Associated Press

Королева Камілла багато років опікується організаціями, які просувають і підтримують грамотність, а в січні 2021 року вона запустила The Queen's Reading Room як онлайн-книжковий клуб в Instagram, який зрештою став благодійною організацією, яка пропагує переваги читання.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Днем раніше, нагадаємо, королева Камілла та король Чарльз були присутні на прийомі для дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці.

Королева Камілла та принцеса Анна / Фото: Associated Press

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