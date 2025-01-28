У чорній сукні та майже без макіяжу: принцеса Раджва приїхала з чоловіком Хусейном до Лондона

Принц Хусейн перебуває з візитом у Великій Британії. Його дружина принцеса Раджва прилетіла разом із ним.
Днями подружжя зустрілося в Лондоні з принцом Абдулом Матіном і принцесою Анішею Росною з Брунея. Спадковий принц Хусейн та принц Абдул Матін поділилися знімками зі своєї прогулянки у своїх акаунтах в Instagram.
Принцеса Раджва була в чорній максісукні і взута в шкіряні гостроносі чоботи, на плечі у неї висіла сумка, волосся було розпущене, а на обличчі практично не було макіяжу. Принцеса Аніша була одягнена в блідо-блакитний твідовий жакет і чорні штани трохи розкльошені до низу, а взута в туфлі з круглими носами з блискучими стразами. Дівчина також розпустила волосся та зробила легкий макіяж.
"З нашими дорогими друзями принцом Абдулом Матіном та принцесою Анішею Росною з Брунея", — написав принц Хусейн.
Подробиці їхньої поїздки залишаються в таємниці, але, ймовірно, четвірка зустрілася за вечерею в одному із закладів Лондона.
А раніше того ж дня йорданський кронпринц зустрівся з принцом Уельським у Віндзорі.
"З моїм дорогим другом Його Королівською Високістю, принцом Уельським, сьогодні у Віндзорському замку", — підписав фото Хусейн.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що королева Ранія незабаром знову стане бабусею. На первістка чекає її старша дочка принцеса Іман, сестра Хуссейна.
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