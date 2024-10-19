У чорній сукні та на шпильках: вагітна принцеса Софія відвідала церемонію

Вагітна четвертою дитиною принцеса Софія продовжує виконувати свої королівські обов'язки.
Учора Софія взяла участь у церемонії вручення дипломів Університету Софіагеммет у Стокгольмській ратуші.
Дружина шведського принца Карла Філіпа обрала для виходу у світ чорний аутфіт, який чудово приховував її ще не помітний живіт. На Софії була чорна сукня з кейпнакидкою та невеликим розрізом. Образ Софія доповнила лакованими туфлями-човниками на високих підборах, маленьким клатчем, зробила собі гарне укладання, макіяж, манікюр бордово-червоного кольору та одягла кілька золотих браслетів на зап'ястя.
Минулого виходу принцеса Софія з'явилася на публіці також у чорному аутфіті і доповнила його молочно-білим пальтом. Вона відвідала початкову школу імені Віктора Рюдберга, щоб відсвяткувати її відкриття у Стокгольмі.
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