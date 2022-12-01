У чорній сукні та перлинних сережках: королева Максима з сім'єю на церемонії

На заході була присутня королева Максима, король Віллем-Олександр, а також мама короля – принцеса Беатрікс. 84-річна принцеса була одягнена в чорний костюм, що складався з кофти з квітковим принтом на рукавах та прямих штанів. На шиї у неї виблискувало двокольорове кольє, у вухах були сережки, взута принцеса була в чорні гостроносі балетки.

Королева Максима, король Віллем-Олександр, принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Королева Максима була взута в чорну сукню міді з ґудзиками з вовняного крепу з атласним оздобленням від Alessandra Rich, а її талію підкреслював тонкий пояс. Під пахвою Максима тримала великий шкіряний клатч-конверт від Urbanstory, а взута була в шкіряні туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Її Величність королева одягла перлинні сережки, зробила макіяж з акцентом на очі, губи нафарбувала помадою теракотового кольору, а волосся розпустила.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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