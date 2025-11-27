У чорній сукні та сережках-сніжинках: Зара Тіндалл сходила на коктейльну вечірку

Зара Тіндалл / © Getty Images

Дочка принцеси Анни була присутня на спеціальному коктейлі, організованому Ребеккою Валланс у ресторані Aki London у британській столиці.

На тусовку Зара приїхала у мінісукні чорного кольору від Rebecca Vallance з короткими рукавами-ліхтариками та декорована великими ґудзиками. До вбрання Тіндалл підібрала чорні колготи та гостроносі туфлі-човники на підборах Emmy London із пряжками. Її вечірній образ чудово доповнювали каскадні сережки-сніжинки з діамантами від Kiki Mcdonough, діамантовий браслет та годинник.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара зібрала волосся в зачіску і зробила легкий вечірній макіяж, акцентуючи увагу на очах.

Зара Тіндал давно не з’являлася у світському суспільстві. Минулого разу ми бачили її на іподромі Челтнема, де наїзниця була присутня на спортивному заході.