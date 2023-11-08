У чорній сукні та шкіряному жакеті: Сара Йоркська сходила до ресторану

До ресторану, який нещодавно відкрився, Сара приїхала в короткому шкіряному жакеті і чорній сукні середньої довжини, яку поєднувала з чорними чоботями на невисоких золотих підборах і зі шнурівкою.

Сара зібрала волосся позаду шпилькою, зробила насичений макіяж очей, одягла мініатюрні сережки-кільця, а також обідок із каміння. На грудях у герцогині була пришпилена брошка у вигляді макової квітки.

Раніше ми розповідали, чому члени британської королівської родини носять "Червоний мак" саме у листопаді.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Минулого тижня Сара разом зі своєю старшою дочкою Беатріс була присутня на гламурному заході у Нью-Йорку. Беатріс тоді з'явилася перед папарацці в пальті та коктейльній сукні.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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