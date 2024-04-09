У чорній сукні та слінгбеках: елегантна королева Летиція на службі пам'яті

Король Філіп та королева Летиція відвідали месу на згадку про Фернандо Гомеса-Асебота в Кафедральному соборі Збройних сил у Мадриді.

Король і королева разом з рештою членів іспанської королівської родини вшанували пам'ять Фернандо Гомеса-Асебо, молодшого сина інфанти Пілар де Бурбон та двоюрідного брата короля Філіпа VI. Він помер 2 березня 2024 року у віці 49 років після тривалої боротьби з хронічною дихальною недостатністю.

Королева Летиція обрала для цього заходу чорну сукню міді, взула шкіряні туфлі-слінгбеки від Massimo Dutti на невисоких підборах, а в руках тримала чорну сумку Giorgio Armani.

Королева розпустила волосся, зробила денний макіяж, одягла сережки-цвяшки та перлинну брошку в оточенні діамантів.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп VI був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та у чорній краватці. Летиція тримала чоловіка під руку.

На месу також приїхала королева Софія (мати короля Філіпа VI) та її молодша дочка інфанта Крістіна. Був помічений і її чоловік екскороль Хуан Карлос I. Софія одягла чорний жакет, блузку в білий принт та чорні штани, тримала в руках сумку. На жакеті у королеви була пришпилена діамантова брошка у вигляді бабки, а на шиї було безліч золотих прикрас. Її дочка Крістіна також одягла чорний штанний костюм у поєднанні з білою блузкою та в руках тримала клатч.

Інфанта Крістіна та королева Софія / Фото: Getty Images

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