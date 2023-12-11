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У чорній сукні та тіарі зі смарагдами: принцеса Софія на церемонії у Стокгольмі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У чорній сукні та тіарі зі смарагдами: принцеса Софія на церемонії у Стокгольмі

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Принцеса Швеції Софія відвідала церемонію вручення Нобелівської премії, яка відбулася у Концертному залі у Стокгольмі.

Дружина принца Карла Філіпа була одягнена в чорну сукню з пишним подолом від Andiata, до якої підібрала чорний клатч Bottega Veneta, шию Софії прикрашало кольє Swararovski і від цього ж бренду на її зап'ясті був широкий браслет.

Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images

На голові у Софії була діамантова тіара зі смарагдами, а у вухах були сережки-висячки теж із смарагдовим камінням. Її Високість зробила вечірню зачіску та гарний макіяж, підкресливши очі та ніжно-рожевим блиском нафарбувавши губи. На грудях у Софії був Королівський Орден Серафимів та Орден королівської родини Карла XVI Густава.

Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, кронпринцеса Вікторія приїхала на церемонію у фіолетовій сукні та тіарі і мала розкішний вигляд цього вечора.

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Дата публікації
Перегляди
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