У чорній сукні та тіарі зі смарагдами: принцеса Софія на церемонії у Стокгольмі

Дружина принца Карла Філіпа була одягнена в чорну сукню з пишним подолом від Andiata, до якої підібрала чорний клатч Bottega Veneta, шию Софії прикрашало кольє Swararovski і від цього ж бренду на її зап'ясті був широкий браслет.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

На голові у Софії була діамантова тіара зі смарагдами, а у вухах були сережки-висячки теж із смарагдовим камінням. Її Високість зробила вечірню зачіску та гарний макіяж, підкресливши очі та ніжно-рожевим блиском нафарбувавши губи. На грудях у Софії був Королівський Орден Серафимів та Орден королівської родини Карла XVI Густава.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, кронпринцеса Вікторія приїхала на церемонію у фіолетовій сукні та тіарі і мала розкішний вигляд цього вечора.

Читайте також: