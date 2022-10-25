У чорній сукні та туфлях-човниках: Ліз Трасс приїхала до короля Чарльза III на останню аудієнцію

Король Чарльз ІІІ ухвалив сьогодні відставку прем'єр-міністерки Елізабет Трасс, яка прибула до нього на аудієнцію до Букінгемського палацу.

Ліз Трасс стала останнім 15-м прем'єр-міністром королеви Єлизавети II та першим - у її наступника короля Чарльза III. На посаді вона протрималася лише 45 днів.

Ліз Трасс / Фото: Getty Images

У свій останній візит до Букінгемського палацу Трасс прибула в чорній лаконічній сукні довжини до колін і з короткими рукавами, гостроносих туфлях-човниках на стійких підборах і з лаконічним укладанням. На обличчі у експрем'єр-міністерки був денний макіяж, на шиї виблискував золотий ланцюжок, а на пальці – золота каблучка.

Як шкода, що цього разу ми не побачили реверанс від пані Трасс. За її недовгу кар'єру вона так і не спромоглася зробити його досконало. Аж надто мало було часу для відточування майстерності.

Король Чарльз III та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ліз Трасс стала прем'єркою 6 вересня, за два дні до смерті королеви Єлизавети ІІ. І пішла у відставку 20 жовтня, після того, як втратила підтримку консервативних законодавців після кількох тижнів заворушень через невдалий економічний план.

Його Величність король ухвалив відставку прем'єр-міністерки Ліз Трасс і одразу зустрівся під час аудієнції з новим прем'єр-міністром Ріші Сунаком, якому запропонував сформувати новий уряд.

Король Чарльз III та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

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