В чорній сукні та туфлях у формі серця: принцеса Марія-Олімпія на відкритті бутика

27-річна грецька принцеса вийшла у світ у маленькій чорній сукні.

Марія-Олімпія відвідала церемонію відкриття нового магазину Breitling у Нью-Йорку. Для світського виходу принцеса обрала обтислу чорну сукню міді на одне плече, поєднуючи її з білими туфлями-човниками у формі серця на підборах.

На зап'ясті у принцеси був годинник, нігті вона нафарбувала світлим лаком, біляве коротке волосся розпустила і зробила макіяж у теплих нюдових відтінках.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Також на заході була акторка Шарліз Терон. Вона поділилася знімком в Instagram. На відкриття бутика 48-річна зірка приїхала у прозорому топі без рукавів із перлів та чорній максіспідниці.

"Вечір перлин", — написала Шарліз у підписі до фотографії, яку опублікувала для своїх 7,5 мільйона підписників.

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