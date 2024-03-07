У чорній сукні та улюблених ботильйонах: Сара Йоркська приїхала до Австралії

Нещодавно в пресі з'явилися хороші новини про стан її здоров'я, йшлося про те, що герцогиня відчуває велике полегшення, оскільки рак шкіри не поширився на інші органи і системи її організму.

На тлі цієї прекрасної новини від своїх лікарів герцогиня Йоркська вирушила до Австралії, де відвідала саміт Global Citizen NOW, який проходить у театрі Palais у Мельбурні.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

64-річна Сара мала чудовий вигляд у чорній сукні з рюшами на подолі та короткому шкіряному піджаку від Veronica Beard. Взута герцогиня була у свої улюблені чорні ботильйони на підборах із золотими шипами та шнурівкою від Geox. Її руде волосся було зібране шпилькою, на обличчі був макіяж, у вухах золоті сережки, а на шиї золотий ланцюжок з медальйоном. Також Сара зробила світлий манікюр.

Минулого разу ми бачили герцогиню Йоркську з сім'єю на службі пам'яті у каплиці Святого Георгія у Віндзорі на честь короля Греції Костянтина. Сара йшла поруч зі своїм ексчоловіком принцом Ендрю та дочками – принцесами Євгенією та Беатріс.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Associated Press

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