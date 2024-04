У чорній сукні та високих чоботях: леді Амелія Віндзор на модному івенті

Дівчина відвідала вечерю на честь виходу колекції New Editions Сезана у The Old Sessions House у британській столиці. На захід Амелія прибула у чорній сукні довжини вище колін, високих шкіряних чоботях на платформі, а на плечі у неї висіла болотяна плетена сумка.

Леді Амелія зробила легкий макіяж очей, підкреслила насиченим блиском пухкі губи, волосся зібрала в пучок і одягла кілька каблучок у вуха. Також її образ доповнювали кілька браслетів.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Буквально кілька днів тому леді Амелію сфотографували на прогулянці в Челсі. Того дня вона була в темно-синьому пальті та з кумедними брошками на ньому.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Читайте також: