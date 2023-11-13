У чорній сукні та з червоними губами: принцеса Марія-Олімпія потусувалася у Лондоні

Днями дівчина була присутня на заході, організованому Поппі Делевінь у готелі InterContinental London Park Lane, на честь третьої річниці винного бренду Della Vite, засновницями якого є сестри Поппі та Кара Делевінь. Захід відбувся у Лондоні.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

27-річна принцеса була в чорній сукні з круглою горловиною і довгими рукавами. Лук свій доповнила чорними чоботами з квадратними носами на підборах, зробила макіяж очей зі стрілками на повіках і акцент червоною помадою на губах. У вухах принцеси сяяли сережки з діамантами, на пальцях було кілька каблучок, а манікюр насичено червоного кольору.

Минулого свого виходу в жовтні принцеса Марія-Олімпія вийшла у світ у прозорій сукні, розшитій камінням і зі змією на шиї.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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