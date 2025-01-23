У чорній сукні та з ідеальним укладанням: королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі

Королева Камілла відвідала прийом у Кларенс-гаусі, присвячений успіху британських команд із кінного спорту на Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Любителька коней Камілла привітала призерів Паризької Олімпіади та Паралімпійських ігор, а також команд, які досягли успіху. Загалом в обох іграх команди здобули 12 медалей, причому кожен спортсмен привіз додому як мінімум одну.
Королева також зустрілася з конюхами, які доглядають коней.
На захід Її Величність прибула у чорній сукні, зробила бездоганне укладання та макіяж, одягла кілька золотих ланцюжків на шию, причому один з них був новим – пластинчаста кругла підвіска з двома серцями, яку Камілла раніше не вдягала. На зап'ясті вона мала кілька браслетів, зокрема й улюблений Van Cleef & Arpels.
Нагадаємо, раніше цього тижня королева Камілла побувала в Свіндоні, де зустрілася з персоналом, пацієнтами та волонтерами, які беруть участь у проєкті з розширення відділення невідкладної та екстреної допомоги у лікарні Great Western Hospital.
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