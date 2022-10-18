У чорній сукні та з келихом: королева Камілла відвідала церемонію в Лондоні

Королева Камілла відвідала у понеділок церемонію вручення Букерівської премії. Її Величність вручила премію за художню літературу, яка відбулася у концертному залі Раундхаус у Лондоні.

Церемонія вручення Букерівської премії відбулася вперше за три роки, а Камілла вручала головний приз вже усьоме.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

75-річна королева мала чудовий вигляд в чорній сукні з мереживним оздобленням, чорних напівпрозорих колготах та замшевих туфлях на невисоких підборах.

Камілла мала гарне укладання і макіяж, у вухах сережки-висячки від Van Cleef & Arpels і такий самий браслет, але тільки іншого кольору був у королеви на руці. Про цей улюблений браслет королеви Камілли ми вже раніше розповідали. Як браслет, так і сережки виконані у формі чотирилистої конюшини та створені з 18-каратного золота та агату.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Також на шиї у Її Величності була одна з улюблених золотих підвісок. На пальці у Камілли виблискувала її обручка, а також заручальна прикраса. Сфотографували Каміллу зі статуеткою, а також з келихом вина, коли вона невимушено спілкувалася з публікою.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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