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У чорній сукні та з кольє на шиї: принцеса Марія-Олімпія на вечірці в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У чорній сукні та з кольє на шиї: принцеса Марія-Олімпія на вечірці в Лондоні

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Грецька принцеса відвідала різдвяну вечірку у Лондоні.

Зірки зібралися на світській тусовці у британській столиці. Серед них була принцеса Марія-Олімпія. Дівчина знову віддала перевагу чорній сукні довжини міді, але цього разу без бретельок, а образ доповнила кольє на шиї, зробила макіяж очей з ніжно-рожевими тінями і напівпрозорим блиском нафарбувала губи, а біляве коротке волосся розчесала за рівним проділом. Взута принцеса була в чорні гостроносі туфлі на підборах.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

А днями принцеса Марія-Олімпія відвідала відкриття флагманського бутика TOTEME London. Туди дівчина приїхала в чорній максісукні зі сріблястим вкрапленням, яка була з відкритими плечима і чудово підкреслювала її струнку фігуру.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
393
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