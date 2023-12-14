У чорній сукні та з кольє на шиї: принцеса Марія-Олімпія на вечірці в Лондоні

Зірки зібралися на світській тусовці у британській столиці. Серед них була принцеса Марія-Олімпія. Дівчина знову віддала перевагу чорній сукні довжини міді, але цього разу без бретельок, а образ доповнила кольє на шиї, зробила макіяж очей з ніжно-рожевими тінями і напівпрозорим блиском нафарбувала губи, а біляве коротке волосся розчесала за рівним проділом. Взута принцеса була в чорні гостроносі туфлі на підборах.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

А днями принцеса Марія-Олімпія відвідала відкриття флагманського бутика TOTEME London. Туди дівчина приїхала в чорній максісукні зі сріблястим вкрапленням, яка була з відкритими плечима і чудово підкреслювала її струнку фігуру.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Читайте також: