У чорній сукні та з кучерявим укладанням: Сара Йоркська відвідала світський прийом в Італії

У чорній сукні та з кучерявим укладанням: Сара Йоркська відвідала світський прийом в Італії

Герцогиня Йоркська знову літала до Італії, де була присутня на урочистому заході.

Сара, герцогиня Йоркська, взяла участь у вечері Magna Grecia Awards 2022 у Барі. На світську вечерю 62-річна Сара Фергюсон приїхала у чорній сукні, яку доповнила бежевим болеро з вишивкою та взула шкіряні балетки.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Герцогиня розпустила довге руде волосся, одягла сережки-висячки та золоту підвіску на шию. Також у неї був макіяж з акцентом на очі та рожева помада на губах. З аксесуарів герцогиня Йоркська також підібрала до аутфіту кілька золотих браслетів та годинник на коричневому шкіряному ремінці.

Нагадаємо, на початку червня в Італії герцогиня Йоркська відвідала фестиваль Filming Italy Festival 2022 та вкотре продемонструвала свою підтримку Україні. Тоді Сара одягла сукню із зеленого оксамиту та шовку, на яку пришпилила маленький значок у кольорах прапора України.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

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