У чорній сукні та з лаконічною зачіскою: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала жалобний захід

Князь Монако Альбер II з дружиною княгинею Шарлін відвідали похорон Дідьє Гійома, колишнього французького міністра та главу уряду Монако.
Князя та княгиню зазнімкували після церемонії в Монако. Шарлін була в лаконічному чорному вбранні, зібравши волосся внизу шпилькою, зробила легкий денний макіяж і доповнила образ сережками-цвяшками з діамантами.
Альбер був у чорному костюмі, білій сорочці, з чорною краваткою та в окулярах.
Дідьє Гійом було оголошено новим державним міністром Монако 10 червня 2024 року. У грудні того ж року він одружився. Помер у Ніцці 17 січня 2025 року у віці 65 років після того, як 10 січня був госпіталізований через хворобу.
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