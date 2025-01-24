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У чорній сукні та з лаконічною зачіскою: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала жалобний захід

У чорній сукні та з лаконічною зачіскою: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала жалобний захід

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Князь Монако Альбер II з дружиною княгинею Шарлін відвідали похорон Дідьє Гійома, колишнього французького міністра та главу уряду Монако.

Князя та княгиню зазнімкували після церемонії в Монако. Шарлін була в лаконічному чорному вбранні, зібравши волосся внизу шпилькою, зробила легкий денний макіяж і доповнила образ сережками-цвяшками з діамантами.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Альбер був у чорному костюмі, білій сорочці, з чорною краваткою та в окулярах.

Дідьє Гійом було оголошено новим державним міністром Монако 10 червня 2024 року. У грудні того ж року він одружився. Помер у Ніцці 17 січня 2025 року у віці 65 років після того, як 10 січня був госпіталізований через хворобу.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images
Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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