У чорній сукні та з сумкою за 8,5 тисяч євро: позашлюбна дочка князя Монако сходила на тусовку
33-річна позашлюбна дочка князя Монако Альбера ІІ — Жасмін Грімальді — поділилася фото з чергової тусовки, яку відвідала.
Жасмін позувала біля басейну, в ідеальній чорній сукні довжини міді на тонких бретельках і шкіряних туфлях-човниках на підборах, а в руках тримала сумку Schiaparelli, яку на другому знімку показала великим планом.
«@schiaparelli — ідеальний варіант „плюс один“, — підписала Жасмін Грімальді у підписі під фотографіями.
Ця мінісумка із жатої шкіри, прикрашена фірмовими анатомічними прикрасами з емалі та позолоченої латуні, а також стразами, доповнена фірмовою рожевою підкладкою та шкіряними ручками. Її ціна на сайті бренду складає 8500 євро.
Жасмін доповнила свій лук гладкою зачіскою, виразним макіяжем, сережками та каблучками, а також світлим манікюром.
Нагадаємо, нещодавно дівчина ділилася знімками з відпочинку та показувала, як проводила канікули у Греції, публікуючи фото у бікіні.