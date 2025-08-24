ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні та з сумкою за 8,5 тисяч євро: позашлюбна дочка князя Монако сходила на тусовку

33-річна позашлюбна дочка князя Монако Альбера ІІ — Жасмін Грімальді — поділилася фото з чергової тусовки, яку відвідала.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмін Грімальді

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін позувала біля басейну, в ідеальній чорній сукні довжини міді на тонких бретельках і шкіряних туфлях-човниках на підборах, а в руках тримала сумку Schiaparelli, яку на другому знімку показала великим планом.

«@schiaparelli — ідеальний варіант „плюс один“, — підписала Жасмін Грімальді у підписі під фотографіями.

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Ця мінісумка із жатої шкіри, прикрашена фірмовими анатомічними прикрасами з емалі та позолоченої латуні, а також стразами, доповнена фірмовою рожевою підкладкою та шкіряними ручками. Її ціна на сайті бренду складає 8500 євро.

Жасмін доповнила свій лук гладкою зачіскою, виразним макіяжем, сережками та каблучками, а також світлим манікюром.

Сумка Schiaparelli / © instagram.com/jazmingrimaldi

Сумка Schiaparelli / © instagram.com/jazmingrimaldi

Нагадаємо, нещодавно дівчина ділилася знімками з відпочинку та показувала, як проводила канікули у Греції, публікуючи фото у бікіні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie