У чорній сукні та з сумкою за 8,5 тисяч євро: позашлюбна дочка князя Монако сходила на тусовку

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін позувала біля басейну, в ідеальній чорній сукні довжини міді на тонких бретельках і шкіряних туфлях-човниках на підборах, а в руках тримала сумку Schiaparelli, яку на другому знімку показала великим планом.

«@schiaparelli — ідеальний варіант „плюс один“, — підписала Жасмін Грімальді у підписі під фотографіями.

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Ця мінісумка із жатої шкіри, прикрашена фірмовими анатомічними прикрасами з емалі та позолоченої латуні, а також стразами, доповнена фірмовою рожевою підкладкою та шкіряними ручками. Її ціна на сайті бренду складає 8500 євро.

Жасмін доповнила свій лук гладкою зачіскою, виразним макіяжем, сережками та каблучками, а також світлим манікюром.

Сумка Schiaparelli / © instagram.com/jazmingrimaldi

Нагадаємо, нещодавно дівчина ділилася знімками з відпочинку та показувала, як проводила канікули у Греції, публікуючи фото у бікіні.