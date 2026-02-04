ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні та з улюбленою сумкою: королева Летиція з’явилася на новому заході

Королева Летиція сьогодні присутня на заході, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком у Green Patio Espace у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Корольова Летиція

Корольова Летиція / © Getty Images

Її Величність головувала на офіційному заході, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком, особливо значущій подію, організованій Іспанською асоціацією по боротьбі з раком (AECC).

Для публічного виходу королева обрала стиль, відповідний характеру заходу: стриманий, шанобливий і відповідний посланню підтримки. На ній була трикотажна чорна сукня від COS з широким поясом на талії та довгими рукавами. А також зверху вона накинула пальто, взула високі чоботи з драпуванням від американського бренду Steve Madden і тримала в руках сумку від Carolina Herrera.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

У королеви було розпущене волосся і красиво накручене локонами, а також макіяж на обличчі, а вибором прикрас вона захопила, одягнувши діамантові сережки від Tous Atelier, вартістю 1400 євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про те, які прикраси часто носить королева Летиція та про її улюбленців із королівської ювелірної скриньки.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie