У чорній сукні та з улюбленою сумкою: королева Летиція з’явилася на новому заході

Її Величність головувала на офіційному заході, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком, особливо значущій подію, організованій Іспанською асоціацією по боротьбі з раком (AECC).

Для публічного виходу королева обрала стиль, відповідний характеру заходу: стриманий, шанобливий і відповідний посланню підтримки. На ній була трикотажна чорна сукня від COS з широким поясом на талії та довгими рукавами. А також зверху вона накинула пальто, взула високі чоботи з драпуванням від американського бренду Steve Madden і тримала в руках сумку від Carolina Herrera.

У королеви було розпущене волосся і красиво накручене локонами, а також макіяж на обличчі, а вибором прикрас вона захопила, одягнувши діамантові сережки від Tous Atelier, вартістю 1400 євро.

