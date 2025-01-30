У чорній сукні та з улюбленим чокером на шиї: королева Камілла на прийомі у палаці

Король Чарльз та королева Камілла організували прийом для членів парламенту, новообраних на виборах 2024 року, та членів Палати лордів у Букінгемському палаці в Лондоні.
77-річна королева з'явилася на заході у чорній сукні з білою вишивкою на грудях та манжетах і взута у замшеві чоботи на підборах. У Камілли була її фірмова зачіска, у вухах перлинні сережки-висячки і перлинний чокер із діамантовою застібкою на шиї – один із її найулюбленіших.
Король Чарльз з'явився на прийомі у сірому класичному костюмі, білій сорочці у тонку смужку та з краваткою у принт.
Нагадаємо, вчора королівське подружжя поділилося радісною новиною, принцеса Беатріс стала мамою вдруге і народила доньку Афіну. У Instagram палац опублікував фото новонародженої та привітав пару з поповненням у родині.
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