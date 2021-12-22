У чорній сукні та з вечірньою зачіскою: Юлія Тимошенко показала миле фото з Міхеілом Саакашвілі

У чорній сукні та з вечірньою зачіскою: Юлія Тимошенко показала миле фото з Міхеілом Саакашвілі

Нардепка привітала свого товариша з днем народження у Мережі.

Юлія Тимошенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook милу світлину з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, зроблене у студії політичної передачі. Вчора, 21 грудня, він відсвяткував своє 54-річчя.

На знімку політикиня постала у чорній сукні та з вечірньою хвилястою зачіскою.

Юлія Тимошенко і Міхеіл Саакашвілі / Facebook/Юлія Тимошенко

Поряд з нею стоїть Саакашвілі у синьому костюмі та білій сорочці.

Нардепка у підписі до фото привітала свого товариша з днем народження.

"Щиро й від усього серця вітаю свого товариша, великого друга України, президента Грузії Mikheil Saakashvili з Днем народження! Іноді життя кидає нам виклики. Іноді ми змушені йти тим шляхом, який би хотілося оминути, обійти. Іноді буває не так, як нам хочеться…

Але мусимо триматися! Мусимо бути незламними й непобореними. Бо саме це дає нам віру, дає силу і мужність, щоб пройти через будь-які випробування, витерпіти, здолати. І піднятися, щоб іти далі! Я знаю, дорогий Друже, що ти думаєш так само! Ти за мурами, але ти не у тюрмі. Справді вільну духом людину ув’язнити неможливо! З Днем народження! Тримайся, Міхо!

З повагою!" – написала Юлія Володимирівна.

Нагадаємо, Тимошенко у ніжному образі з'явилася в ефірі політичної передачі.

Читайте також: