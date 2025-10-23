- Дата публікації
У чорній сукні та з вінком на голові: королева Камілла з чоловіком Чарльзом на зустрічі з Папою Римським
Король Чарльз і королева Камілла прибули у двір Святого Дамаса у Ватикані з державним візитом, де вони зустрінуться з Папою Левом XIV та помоляться з ним у Сикстинській капелі.
Король та королева зустрілися з Папою Левом у його офіційній резиденції, Апостольському палаці, а потім відвідали екуменічну службу у знаменитій Сикстинській капелі.
Це перша зустріч британського монарха Чарльза ІІІ з Папою Левом XIV від моменту інтронізації Папи Римського у травні 2025 року. Король приїхав на зустріч у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою, а взув ідеально начищені лаковані туфлі.
Його дружина королева Камілла за традицією була одягнена у все чорне (у дружини британського монарха немає привілею білого кольору).
На Каміллі була чорна сукня Fiona Clare, а на голові чорна накидка з квітковим вінком від Philip Treacy. Також королева носила брошку у формі хреста з перлами, що належала покійній королеві Єлизаветі II, у вухах у неї були перлинні сережки, а на шиї перлинне кольє з діамантовою застібкою. Камілла була в чорних колготах і туфлях-човниках на підборах.
Для Їхніх Величностей було розстелено червону доріжку, коли офіційні особи вітали їх у дворі Сан-Дамасо після зустрічі з Папою Левом IV.