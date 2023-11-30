У чорній сукні та золотих босоніжках: принцеса Євгенія на зимовому галаконцерті

Принцеса Євгенія разом із мамою Сарою Йоркською та чоловіком Джеком Бруксбенком відвідала галаконцерт.
Вони були присутні на першому зимовому галаконцерті Колективу боротьби з рабством у Центрі мистецтв Баттерсі в Лондоні.
На Євгенії була чорна атласна сукня з довгими рукавами, оборкою на талії та прикрашена брошками від Peter Pilotto & Christopher de Vos, золотисті босоніжки Jimmy Choo, принцеса зробила насичений вечірній макіяж, одягла коштовні сережки-висячки та гарно уклала волосся.
Її чоловік Джек також був у чорному смокінгу, білій сорочці та з чорною краваткою-метеликом. Перед фотографами пара позувала разом.
Нещодавно у подскаті принцеса Євгенія розповіла, що не може скинути вагу після народження другого сина. Тому часто обирає вбрання чорного кольору, які, як відомо, візуально роблять фігуру стрункішою.
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