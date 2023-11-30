У чорній сукні та золотих босоніжках: принцеса Євгенія на зимовому галаконцерті

Вони були присутні на першому зимовому галаконцерті Колективу боротьби з рабством у Центрі мистецтв Баттерсі в Лондоні.

Софія Блант, Ед Ширан та принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

На Євгенії була чорна атласна сукня з довгими рукавами, оборкою на талії та прикрашена брошками від Peter Pilotto & Christopher de Vos, золотисті босоніжки Jimmy Choo, принцеса зробила насичений вечірній макіяж, одягла коштовні сережки-висячки та гарно уклала волосся.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Її чоловік Джек також був у чорному смокінгу, білій сорочці та з чорною краваткою-метеликом. Перед фотографами пара позувала разом.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Нещодавно у подскаті принцеса Євгенія розповіла, що не може скинути вагу після народження другого сина. Тому часто обирає вбрання чорного кольору, які, як відомо, візуально роблять фігуру стрункішою.

Принцеса Євгенія, Андре Балаш та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

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