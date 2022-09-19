У чорній сукні від Giorgio Armani: Джилл Байден прибула до Лондона, щоб вшанувати пам'ять Єлизавети II

19 вересня в Лондоні відбудеться похорон королеви Єлизавети II і з цього приводу з усього світу до Великої Британії приїхали високопосадовці, політики та члени королівських сімей. Серед гостей, які вшанували пам'ять покійної королеви, також було президентське подружжя Байденів.

18 вересня Джо та Джил Байден спочатку відвідали Ланкастер-гаус, де обидва підписали книгу співчуттів. На першій леді тоді було сіре пальто від бренду Lela Rose з трохи вкороченими рукавами та величезним бантом на шиї.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила чорними колготками, туфлями на шпильці та сережками. До речі, це пальто у гардеробі у першої леді не новинка, адже вона носить його ще від 2013 року.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Після підписання книги перша леді і президент попрямували на організований королем Чарлзом III прийом у Букінгемському палаці. Коли перша леді вийшла з машини, вирішила зняти пальто і це дозволило розглянути її жалобну чорну сукню від бренду Giorgio Armani.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Наряд був приталений, мав невеликий краплеподібний виріз.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

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