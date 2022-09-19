Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорній сукні від Giorgio Armani: Джилл Байден прибула до Лондона, щоб вшанувати пам'ять Єлизавети II

Дата публікації
Перегляди
927
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У чорній сукні від Giorgio Armani: Джилл Байден прибула до Лондона, щоб вшанувати пам'ять Єлизавети II

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

19 вересня в Лондоні відбудеться похорон королеви Єлизавети II і з цього приводу з усього світу до Великої Британії приїхали високопосадовці, політики та члени королівських сімей. Серед гостей, які вшанували пам'ять покійної королеви, також було президентське подружжя Байденів.

18 вересня Джо та Джил Байден спочатку відвідали Ланкастер-гаус, де обидва підписали книгу співчуттів. На першій леді тоді було сіре пальто від бренду Lela Rose з трохи вкороченими рукавами та величезним бантом на шиї.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила чорними колготками, туфлями на шпильці та сережками. До речі, це пальто у гардеробі у першої леді не новинка, адже вона носить його ще від 2013 року.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press
Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Після підписання книги перша леді і президент попрямували на організований королем Чарлзом III прийом у Букінгемському палаці. Коли перша леді вийшла з машини, вирішила зняти пальто і це дозволило розглянути її жалобну чорну сукню від бренду Giorgio Armani.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Наряд був приталений, мав невеликий краплеподібний виріз.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press
Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Читайте також:

Королева світу: Велика Британія житиме інакше після смерті Єлизавети II

Королева світу: Велика Британія житиме інакше після смерті Єлизавети II

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
927
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація