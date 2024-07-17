У чорній сукні від улюбленого бренду: розкішна королева Летиція вийшла у світ

Королева Іспанії Летиція зі своєю родиною – чоловіком королем Філіппом та старшою дочкою принцесою Леонор – відвідали місто Марін. Вони побували на заході у Військово-морському військовому училищі.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Для цього виходу у світ 51-річна жінка обрала лаконічну сукню чорного кольору з вафельної тканини від свого улюбленого бренду Carolina Herrera, яку носила у поєднанні з бежевими аксесуарами: клатчем від Adolfo Domínguez та босоніжками & Other Stories.

Також Летиція зробила яскравий макіяж та одягла кілька прикрас, серед яких особливу увагу привернули сережки від іспанського бренду Tous. Красуня принцеса Леонор — спадкоємиця престолу — була у парадній військовій формі.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Цей вихід родини відбувся після того, як вони всі разом вітали кількома днями раніше збірну Іспанії з футболу, яка перемогла в "Євро-2024".

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи іспанської королеви Летиції (24 фото)