У чорній сукні від улюбленого бренду: розкішна королева Летиція вийшла у світ

Її Величність знову продемонструвала свій бездоганний смак.
Королева Іспанії Летиція зі своєю родиною – чоловіком королем Філіппом та старшою дочкою принцесою Леонор – відвідали місто Марін. Вони побували на заході у Військово-морському військовому училищі.
Для цього виходу у світ 51-річна жінка обрала лаконічну сукню чорного кольору з вафельної тканини від свого улюбленого бренду Carolina Herrera, яку носила у поєднанні з бежевими аксесуарами: клатчем від Adolfo Domínguez та босоніжками & Other Stories.
Також Летиція зробила яскравий макіяж та одягла кілька прикрас, серед яких особливу увагу привернули сережки від іспанського бренду Tous. Красуня принцеса Леонор — спадкоємиця престолу — була у парадній військовій формі.
Цей вихід родини відбувся після того, як вони всі разом вітали кількома днями раніше збірну Іспанії з футболу, яка перемогла в "Євро-2024".
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