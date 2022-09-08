У чорній сукні: як нова прем'єр-міністерка Ліз Трасс оголосила про смерть королеви

8 вересня не стало королеви Великої Британії Єлизавети II, яка цього року відсвяткувала свій платиновий ювілей – 70 років на престолі. Однією з тих, хто звернулася до нації, стала новообрана прем'єр-міністерка Великої Британії Елізабет Трасс.

Пані Трасс вийшла до преси, яка на неї чекала на Даунінг-стріт, 10, у чорній жалобній сукні, золотих прикрасах. Вбрання було приталений і мало невеликий виріз.

Елізабет Трас / Фото: Getty Images

Прем'єр виголосила промову, в якій сказала, що ця руйнівна подія ознаменувала кінець другої єлизаветинської епохи, і її відхід став "великою втратою" для нації та світу.

Елізабет Трас / Фото: Associated Press

Також у своєму зверненні вона назвала Чарльза новим королем.

"Сьогодні корона переходить, як це відбувалося вже понад тисячу років, до нашого нового монарха, нашого нового глави держави, Його Величності короля Чарльза III".

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