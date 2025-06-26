- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 10k
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорній сукні з бантами: красива Амаль Клуні з чоловіком на прийомі у короля Чарльза
Джордж і Амаль Клуні відвідали прийом короля Чарльза III у Букінгемському палаці в Лондоні.
Їх запросили на прийом на честь переможців премії King’s Trust Awards 2025. Захід відбувся у Букінгемському палаці — головній резиденції британського монарха.
Амаль Клуні приїхала до палацу у чорній лаконічній сукні прямого силуету, з відкритими плечима та бантами на них. В руках вона тримала золотий плаский клатч, йому до тону був підібраний золотий браслет на зап’ястя. Дружина Джорджа Клуні розпустила своє густе волосся, зробила макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Джордж одягнув сірий класичний костюм і сіру сорочку і був без краватки.
Король Чарльз привітав гостей у палаці. Монарх з’явився на заході у темно-синьому смугастому костюмі, білій сорочці та блакитній краватці у принт.
Це була не перша зустріч подружжя Клуні з королем Чарльзом у королівській резиденції. Джордж і Амаль були присутні на вечері в березні 2019 року в Букінгемському палаці на подібному заході.
Джордж і Амаль, які мають будинок у Великій Британії, також відвідали Віндзорський замок, коли були гостями на королівському весіллі принца Гаррі та Меган Маркл у травні 2018 року.