ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
10k
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з бантами: красива Амаль Клуні з чоловіком на прийомі у короля Чарльза

Джордж і Амаль Клуні відвідали прийом короля Чарльза III у Букінгемському палаці в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амаль та Джордж Клуні

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Їх запросили на прийом на честь переможців премії King’s Trust Awards 2025. Захід відбувся у Букінгемському палаці — головній резиденції британського монарха.

Амаль Клуні приїхала до палацу у чорній лаконічній сукні прямого силуету, з відкритими плечима та бантами на них. В руках вона тримала золотий плаский клатч, йому до тону був підібраний золотий браслет на зап’ястя. Дружина Джорджа Клуні розпустила своє густе волосся, зробила макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Джордж одягнув сірий класичний костюм і сіру сорочку і був без краватки.

Амаль і Джордж Клуні з королем Чарльзом III / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні з королем Чарльзом III / © Associated Press

Король Чарльз привітав гостей у палаці. Монарх з’явився на заході у темно-синьому смугастому костюмі, білій сорочці та блакитній краватці у принт.

Амаль Клуні з королем Чарльзом III / © Associated Press

Амаль Клуні з королем Чарльзом III / © Associated Press

Це була не перша зустріч подружжя Клуні з королем Чарльзом у королівській резиденції. Джордж і Амаль були присутні на вечері в березні 2019 року в Букінгемському палаці на подібному заході.

Амаль і Джордж Клуні з королем Чарльзом III / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні з королем Чарльзом III / © Associated Press

Джордж і Амаль, які мають будинок у Великій Британії, також відвідали Віндзорський замок, коли були гостями на королівському весіллі принца Гаррі та Меган Маркл у травні 2018 року.

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie