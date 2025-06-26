У чорній сукні з бантами: красива Амаль Клуні з чоловіком на прийомі у короля Чарльза

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Їх запросили на прийом на честь переможців премії King’s Trust Awards 2025. Захід відбувся у Букінгемському палаці — головній резиденції британського монарха.

Амаль Клуні приїхала до палацу у чорній лаконічній сукні прямого силуету, з відкритими плечима та бантами на них. В руках вона тримала золотий плаский клатч, йому до тону був підібраний золотий браслет на зап’ястя. Дружина Джорджа Клуні розпустила своє густе волосся, зробила макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Джордж одягнув сірий класичний костюм і сіру сорочку і був без краватки.

Амаль і Джордж Клуні з королем Чарльзом III / © Associated Press

Король Чарльз привітав гостей у палаці. Монарх з’явився на заході у темно-синьому смугастому костюмі, білій сорочці та блакитній краватці у принт.

Амаль Клуні з королем Чарльзом III / © Associated Press

Це була не перша зустріч подружжя Клуні з королем Чарльзом у королівській резиденції. Джордж і Амаль були присутні на вечері в березні 2019 року в Букінгемському палаці на подібному заході.

Амаль і Джордж Клуні з королем Чарльзом III / © Associated Press

Джордж і Амаль, які мають будинок у Великій Британії, також відвідали Віндзорський замок, коли були гостями на королівському весіллі принца Гаррі та Меган Маркл у травні 2018 року.