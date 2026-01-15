У чорній сукні з баскою: спадкоємиця бельгійського престолу з’явилася на заході з батьком-королем

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Кілька днів тому принцеса та її батьки взяли участь у зустрічі з політичними лідерами, такими як Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, та Антоніо Коста, голова Європейської ради.

Сьогодні Єлизавета зустрілася з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО. Герцогиня Брабантська супроводжувала свого батька, короля Філіпа, на цій аудієнції у колишнього прем'єр-міністра Нідерландів, нині голови Організації Північноатлантичного договору.

Марк Рютте, король Філіп і принцеса Єлизавета / © Getty Images

Для такого заходу принцеса обрала лаконічне вбрання чорного кольору від французького бренду Sandro. Це була трикотажна сукня обтислого силуету з круглим вирізом, короткими рукавами, застібкою на кнопки, баскою на талії та спідницею вартістю 325 євро. Талію вона підкреслила чорним поясом, а в руках тримала лаконічну сумку на ремінці-ланцюжку.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Вона взула також чорні замшеві туфлі від Gianvito Rossi на підборах, зібрала волосся в пучок і одягла сережки з перлинами, ті самі, які носила двома днями раніше на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн.