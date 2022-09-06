У чорній сукні з баскою і на шпильках: нова прем'єр-міністерка Великої Британії на зустрічі з Єлизаветою II

Елізабет Траcс побувала на аудієнції у монархині.
Лідерка консерваторів Ліз Трасс офіційно стала прем'єр-міністеркою Великої Британії. Сьогодні, 6 вересня, вона зустрілася із королевою Єлизаветою II у резиденції Балморал, Шотландія (а не як це відбувається зазвичай у Букінгемському палаці в Лондоні). Трасс стала 15-ю прем'єр-міністеркою за час перебування монархині на троні.
Елізабет постала у чорній сукні міді з баскою, яку доповнила бежевими туфлями на шпильках.
Аутфіт політикиня доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем, золотим ланцюжком з кільцем та лаконічними сережками.
А 96-річна монархиня з'явилася на аудієнції у світлій сорочці, кардигані, картатій спідниці довжини міді та своїх улюблених туфлях на підборах від Anello & Davide. Її Величність була з тростиною і в окулярах, а на руці у неї висіла лакована сумка.
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