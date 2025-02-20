У чорній сукні з бічним розрізом: королева Ранія вийшла у світ з чоловіком

Королева Ранія поділилася першим постом після народження її другої онуки.

Її Величність опублікувала в блогу знімок, на якому заскочена з чоловіком королем Абдаллою II і коротко написала:

"Сьогодні вранці в Акабі з Його Величністю".

Королева Ранія одягнена в чорну сукню міді з металевою застібкою з боку і бічним розрізом і взута в шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах. У неї розпущене волосся і укладене в красиву зачіску, а король одягнений у чорний піджак, водолазку та темні штани.

Королева Ранія та король Абдалла II / Фото: Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно Королівський Хашимітський суд оголосив, що 63-річний король Абдалла II переніс невелику операцію з лікування післяопераційної грижі, яка минула успішно.

А ще на два дні раніше королева ділилася сімейними знімками з пологового будинку, де з'явилася на світ їхня друга онучка – принцеса Аміна – дочка принцеси Іман.

Джаміль Терміотіс та принцеса Іман, принцеса Раджва, кронпринц Хусейн та новонароджена принцеса Аміна / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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