У чорній сукні з білими ґудзиками: Іванка Трамп продемонструвала гарний образ

Іванка Трамп потішила підписників новою світлиною, на якій вона позує з усмішкою в саду.

Постала Іванка у чорній сукні по фігурі без рукавів та з білими декоративними ґудзиками. Аутфіт донька експрезидента доповнила гарною зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на очах. На руці у Трамп був червоний браслет.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"California Dreaming", - підписала фото Іванка.

Нагадаємо, нещодавно Трамп показала, як вона з чоловіком Джаредом Кушнером і дітьми збирала урожай на фермі.

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