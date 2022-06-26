У чорній сукні з білими вставками: скромний образ дружини канцлера Німеччини на офіційному заході

У чорній сукні з білими вставками: скромний образ дружини канцлера Німеччини на офіційному заході

Брітта Ернст з чоловіком вітала лідерів країн "Великої сімки".

У баварському замку Ельмау канцлер Німеччини Олаф Шольц як господар саміту G7 приймає лідерів Великої Британії, Італії, Франції, Канади, США і Японії.

Брітта Ернст / Фото: Associated Press

Головною темою для обговорення стане військова агресія Росії проти України та її довгострокові та екзистенційні наслідки.

Разом із Олафом поважних гостей зустрічала його дружина Брітта Ернст. Для такої події вона обрала скромний лук. На ній була чорні сукня міді з білими вставками в районі ключиць.

Брітта Ернст / Фото: Associated Press

Брітта Ернст / Фото: Associated Press

Сукню Брітта доповнила чорними туфлями. Вона вирішила обійтися без прикрас і була практично без макіяжу.

Брітта Ернст / Фото: Associated Press

А дружина прем'єр-міністра Великої Британії Керрі Джонсон продемоснтрувала діловий аутфіт у білому штанному костюмі.

Читайте також: