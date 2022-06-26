У чорній сукні з білими вставками: скромний образ дружини канцлера Німеччини на офіційному заході

Брітта Ернст з чоловіком вітала лідерів країн "Великої сімки".
У баварському замку Ельмау канцлер Німеччини Олаф Шольц як господар саміту G7 приймає лідерів Великої Британії, Італії, Франції, Канади, США і Японії.
Головною темою для обговорення стане військова агресія Росії проти України та її довгострокові та екзистенційні наслідки.
Разом із Олафом поважних гостей зустрічала його дружина Брітта Ернст. Для такої події вона обрала скромний лук. На ній була чорні сукня міді з білими вставками в районі ключиць.
Сукню Брітта доповнила чорними туфлями. Вона вирішила обійтися без прикрас і була практично без макіяжу.
А дружина прем'єр-міністра Великої Британії Керрі Джонсон продемоснтрувала діловий аутфіт у білому штанному костюмі.
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