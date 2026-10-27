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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У чорній сукні з драпуванням і золотими аксесуарами: королева Летиція вразила ансамблем на щорічній премії

Королева стала однією з найвишуканіших гостей церемонії вручення премії принцеси Астурійської, яка відбулася 23 жовтня в Ов’єдо, попри те, що її сукня була дуже лаконічною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Іспанська королівська родина

Іспанська королівська родина / © Associated Press

Для урочистої події Летиція обрала елегантний образ, у якому класичний чорний колір поєднала з оригінальним кроєм і золотистими акцентами. Основою її ансамблю стала чорна сукня з довгими рукавами, приталеним силуетом і вирізом «човник». Такий крій делікатно підкреслив лінію ключиць і додав вбранню витонченості, водночас головною особливістю моделі стало діагональне драпування, яке проходило вздовж передньої частини сукні та красиво підкреслювала фігуру.

Завдяки цій деталі вбрання мало цікавіший вигляд і не потребувало додаткового декору чи об’ємних елементів. Королева Летиція цим луком вкотре продемонструвала, що саме вдало підібраний крій може стати головним акцентом навіть найстриманішого ансамблю.

Королева Летиція та її доньки — принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція та її доньки — принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Образ королева доповнила золотистими сережками, туфлями з відкритими п’ятками та клатчем у тон. Теплий золотий відтінок аксесуарів гарно контрастував із чорною тканиною. Сумочка була від бренду Begum Khan — раніше Летиція вже брала її із собою на кінофестиваль Atlàntida Mallorca Film Fest, що відбувся 2 серпня.

Вибір знайомого аксесуара засвідчив, що королева не відмовляється від повторного використання речей у своєму гардеробі. Водночас у поєднанні з іншими деталями клатч мав доречний вигляд і гармонійно завершував святковий ансамбль. Золотисті туфлі підтримали загальну колірну гаму.

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