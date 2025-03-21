У чорній сукні з квітами: леді Кітті Спенсер — племінниця принцеси Діани — вийшла у світ

Гостею цього заходу стала світська левиця та модель Кітті Спенсер, яка також є племінницею покійної принцеси Діани.

Вона одягла з такої нагоди довгу чорну сукню з шифону. Вбрання мало глибоке декольте і було прикрашене квітами з тканини на бретельці-галтері та талії. Спідниця у вбрання була асиметричною. Сукню 34-річна Кітті носила у поєднанні з босоніжками на підборах та лаконічними прикрасами з діамантами. Волосся британська аристократка зібрала в пучок і зробила насичений макіяж очей.

Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Кітті також знялася для глянцю. Разом зі своїми молодшими сестрами-близнючками Амелією та Елізою, вона позувала журналу Tatler. В інтерв'ю виданню три племінниці принцеси Діани розповіли про психічне здоров'я та свої весілля.

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