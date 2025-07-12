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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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78
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1 хв

У чорній сукні з квітами: герцогиня Софі відвідала пам’ятний захід

Герцогиня Единбурзька Софі перебуває з офіційним візитом у Боснії та Герцеговині.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софі

Герцогиня Софі / © Getty Images

Вчора дружина принца Едварда прибула на захід на честь 30-ї річниці геноциду в Сребрениці до Меморіального центру Сребрениці на другий день свого візиту до Боснії та Герцеговини.

Одягнена Софі була у чорну сукню-сорочку з великим квітковим принтом та поясом на талії від Raishma, в руках тримала прямокутний клатч нюдового кольору Sophie Habsburg і взула босоніжки на танкетці LK Bennett.

Герцогиня Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі / © Getty Images

Образ свій герцогиня доповнила золотими сережками-висячками, своєю улюбленою підвіскою на шиї, кількома браслетами та каблучками. Волосся зібрала в низький хвіст і зробила легкий макіяж.

Днем раніше Софі була помічена на одному із заходів у країні одягнена у синю сукню-сорочку у дрібний горох і з кремовими коміром та манжетами, а також плісованим подолом від Prada та взута у світлі еспадрильї на платформі від Toms.

Герцогиня Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі / © Getty Images

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